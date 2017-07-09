Андрей Зюзин: Финские тренеры «Салавата» выходят на работу последними в КХЛ. Абсурд!

Один из лучших защитников в истории башкирского хоккея, тренер «Салавата Юлаева» в последних двух сезонах Андрей Зюзин прокомментировал ситуацию с новым тренерским штабом команды.

Напомним, весной команду возглавил Эркка Вестерлунд и его финские ассистенты. Однако новый штаб не спешит приступать к своим обязанностям.

- Если откровенно, то многие в Уфе в шоке, - сказал Зюзин. - Прославленные ветераны башкирского хоккея, болельщики пока молчат, но вопросов множество. В том числе от ребят из «Салавата», которые уже вышли на лед и... ждут тренеров. Фамилии называть не буду, а то этих игроков еще и сделают крайними.

- Что конкретно Уфу шокирует?

- Клуб возглавил новый штаб из пяти финских тренеров, им вроде бы нужно знакомиться с новой командой и новым регионам, изучать молодежь. Никто не сомневался, что Вестерлунд и Ко прилетят еще в июне, проведут молодежный лагерь - как многие клубы КХЛ, даже не менявшие тренеров. Но по факту финны выходят на работу последними в КХЛ. Абсурд!

Честно скажу, если бы год назад наш тренерский штаб так начал бы свою работу, в Башкирии нас просто бы «съели». А с финнов сдувают каждую пылинку, разрешают все.

- Как это логически объяснить?

- Наверное, нашим, российским, менталитетом. Кто бы что ни говорил, но иностранцам мы позволяем больше, чем своим людям. Это было особенно заметно до моей поездки в НХЛ, но что-то, к сожалению, сохранилось и после возвращения.