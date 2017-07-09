Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Я не мог препятствовать возвращению Руни в «Эвертон»

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Уэйна Руни в «Эвертон».

- Не секрет, что я долгое время был поклонником Уэйна. Он был образцом профессионализма на протяжении всего своего пребывания в клубе, и останется в его истории на долгие годы.

Всегда тяжело видеть великого футболиста, которые играет меньше, чем он того хочет. Я не мог встать у него на пути, когда он изъявил желание вернуться в «Эвертон». Нам будет не хватать его опыта, концентрации и решимости. Но я желаю ему успехов в будущем, – приводит слова Моуринью пресс-служба «Манчестера».

Ранее стало известно, что нападающий перешел в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед». Цвета «красных дьяволов» футболист защищал с 2004 года. За это время нападающий провел 559 матчей, забил 253 гола и отдал 145 голевых передач. Руни стал лучшим бомбардиром «красных дьяволов».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Канчельскис: Причиной ухода Руни стал Моуринью и его модель игрыЭкс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе нападающего Уэйна Руни в «Эвертон».Уэйн Руни: Я очень взволнован, не могу дождаться встречи с КуманомФорвард сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями от своего возвращения в «Эвертон» спустя 13 лет.Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)Как сообщает пресс-служба «Эвертона», сегодня, 9 июля, форвард сборной Англии Уэйн Руни вернулся в мерсисайдский клуб.«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед»«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед»Новичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку дал небольшое интервью ESPN FC после перехода в стан «красных дьяволов».Кэррик станет капитаном «Манчестер Юнайтед» после ухода РуниПолузащитник Майкл Кэррик станет капитаном «Манчестер Юнайтед» после ухода из команды форварда Уэйна Руни.Франция – победитель Мировой лиги, Олейник «задушил» Брауна и итоги первого этапа «Шелкового пути». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона» (видео)Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона», сообщает Sky Sports.Лукаку был арестован в СШАНападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку был арестован в США за слишком шумную вечеринку.«МЮ» объявил о договоренности с «Эвертоном» по переходу Лукаку«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Эвертоном» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.Хуан Мата: Надеемся, что Лукаку перейдет в «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата заявил, что будет рад увидеть в команде нападающего Ромелу Лукаку.Куман предостерег Руни от вольностей в поведении в «Эвертоне»Нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, готовящемуся вернуться в «Эвертон», придется пересмотреть в родном клубе свои прывычки вне футбольного поля.Руни согласен пойти на уступки по зарплате ради перехода в «Эвертон»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни стремиться вернуться в «Эвертон».Погба и Лукаку провели совместную тренировкуНападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку и полузащитник «Манчестер Юнайтед» провели тренировку в Лос-Анджелесе.Курт Зума: Моуриньо-то поменьше прыгал, чем КонтеЗащитник «Челси» Курт Зума сравнил двух тренеров – итальянца Антонио Конте и португальца Жозе Моуринью.Альваро Арбелоа: Всегда буду защищать МоуриньюБывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выступил в поддержку бывшего главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.«МЮ» снова собирается побить трансферный рекордКак сообщает Sportsmail, «Манчестер Юнайтед» продолжает работу над усилением атакующей линии.Руководство «Эвертона» провело переговоры с агентом Уэйна РуниАгент нападающего сборной Англии и «Манчестер Юнайтеда» Уэйна Руни встретился с президентом «Эвертона», чтобы обсудить возможный переход форварда в ливерпульский клуб.Британские СМИ: Руни вернется в «Эвертон» до конца неделиПо информации британского таблоида The Sun, нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни в предстоящем сезоне будет играть за «Эвертон».Майкл Кин: Хотел вернуться в «МЮ», но «Эвертон» – лучшее место для развитияНовичок «Эвертона» Майкл Кин, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», объяснил, почему его возвращение в стан «красных дьяволов» не состоялось этим летом.«Эвертон» подписал защитника «Бернли» Кина«Эвертон» подписал контракт с защитником Майклом Кином, ранее защищавшим цвета «Бернли».
Футбол
Уэйн Руни: Я очень взволнован, не могу дождаться встречи с Куманом
Бокс
Кшиштоф Влодарчик: Гассиев – хороший боксер и настоящий панчер, но я никогда не искал легких путей
Футбол
Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу Вандерсона
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости