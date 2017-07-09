Жозе Моуринью: Я не мог препятствовать возвращению Руни в «Эвертон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Уэйна Руни в «Эвертон».

- Не секрет, что я долгое время был поклонником Уэйна. Он был образцом профессионализма на протяжении всего своего пребывания в клубе, и останется в его истории на долгие годы.

Всегда тяжело видеть великого футболиста, которые играет меньше, чем он того хочет. Я не мог встать у него на пути, когда он изъявил желание вернуться в «Эвертон». Нам будет не хватать его опыта, концентрации и решимости. Но я желаю ему успехов в будущем, – приводит слова Моуринью пресс-служба «Манчестера».

Ранее стало известно, что нападающий перешел в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед». Цвета «красных дьяволов» футболист защищал с 2004 года. За это время нападающий провел 559 матчей, забил 253 гола и отдал 145 голевых передач. Руни стал лучшим бомбардиром «красных дьяволов».

