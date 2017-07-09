Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Боттас выиграл «Гран-при Австрии», Квят – 16-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем гонки «Гран-при Австрии».

Второе место завоевал Себастьян Феттель («Феррари»). Он остался лидером общего зачета чемпионата мира.

Даниэль Риккардо («Ред Булл») - третий.

Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») стал 16-м.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию соревнования.

Формула-1
«Гран-при Австрии»
Гонка

1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,658
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +6,012
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,430
5. Кими Райкконен («Феррари») +20,370
6. Ромен Грожан («Хаас») +1:13,160
7. Серхио Перес («Форс Индия») - 1 круг
8. Эстебан Окон («Форс Индия»)  1 круг
9. Фелипе Масса («Уильямс») - 1 круг
10. Лэнс Стролл («Уильямс») - 1 круг
11. Джолион Палмер («Рено») - 1 круг
12. Стоффель Вандорн («Макларен») - 1 круг
13. Паскаль Верляйн («Заубер) - 1 круг
14. Нико Хюлькенберг («Рено) - 1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») - 2 круга
16. Даниил Квят («Торо Россо») - 3 круга
Карлос Сайнс («Торо Россо») - не финишировал
Кевин Магнуссен («Хаас») - не финишировал
Фернандо Алонсо («Макларен») - не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») - не финишировал.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниил Квят: Ощущения от машины в квалификации были худшими на весь уик-энд, я потерял уверенностьРоссийский пилот Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии.Льюис Хэмилтон: Рад за Боттаса, а мне не удалось добиться успеха в третьем сегменте квалификацииТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.Себастьян Феттель: Борьба с Боттасом будет трудной, но «Феррари» нужно сосредоточиться на своей гонкеЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.Валттери Боттас: Мне очень нравится выступать на австрийской трассеФинский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Австрии-2017.Боттас завоевал поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят будет стартовать 14-мНа автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге завершились квалификационные заезды.Пилоты «Формулы-1» подрались во время хоккейного матчаПилоты «Формулы-1» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, выступающие за команду Red Bull, подрались во время хоккейного матча.Трасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при АвстрииТрасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при АвстрииРазрешился ли конфликт Феттеля и Хэмилтона, что случилось с болидом Даниила Квята и какая погода ждет гонщиков на этапе в Австрии.Гонщики «Ред Булла» Риккардо и Ферстаппен сыграли в хоккей (видео)В преддверии Гран-при Австрии пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен посетили хоккейную академию в Зальцбурге, где испытали свои силы на льду.Даниил Квят: В Австрии важна мощность, которой нам не хватаетРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.День в истории: Себастьяну Феттелю – 30!День в истории: Себастьяну Феттелю – 30!Сегодня, 3 июля исполняется 30 лет немецкому гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю.Росс Браун: Феттель не должен был так себя вести, но Формуле-1 нужны такие эмоцииСпортивный руководитель Формулы-1 Росс Браун, заявил, что не поддерживает импульсивное поведение Себастьяна Феттеля в Баку, однако, по его мнению, в этом поступке есть нужные спорту эмоции.Сергей Сироткин: Не думаю, что Хэмилтон пытался осадить ФеттеляРезервный пилот «Рено» Сергей Сироткин поделился своим мнением об инциденте между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем на Гран-при Азербайджана.Тото Вольф: Хотел бы поговорить с Феттелем лично об аварии с ХэмилтономРуководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал эпизод, произошедший между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем во время Гран-при Азербайджана.Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?Гонка в Баку стала одной из самых событийных и эмоциональных в этом сезоне.Кими Райкконен: В контакте виноват Боттас, но заплатил за него яПилот команды «Феррари» Кими Райкконен обвинил в своем сходе на Гран-при Азербайджана пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.Валттери Боттас: Мой результат показывает, что никогда не нужно сдаватьсяПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял второе место.Даниил Квят: Машина просто выключилась и подвела насПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он сошел с дистанции на 11-м круге.Ники Лауда: То, что сделал Феттель, за гранью пониманияНеисполнительный директор «Мерседес» Ники Лауда высказался об инциденте на Гран-при Азербайджане, в котором во время нахождения на трассе машины безопасности пилот «Феррари» Себастьян Феттель ударил колесом в колесо пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.Льюис Хэмилтон: Сегодня Феттель опозорил себяПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об инциденте с немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари», который ударил его колесом в колесо во время нахождения на трассе машины безопасности.Жара в Баку! Как Гран-при Азербайджана стал самым ярким этапом сезонаЖара в Баку! Как Гран-при Азербайджана стал самым ярким этапом сезонаВосьмой этап чемпионата мира принес победу Даниэлю Риккиардо, очередной сход Даниилу Квяту и целую россыпь ярчайших эпизодов.
Футбол
Уэйн Руни: Я очень взволнован, не могу дождаться встречи с Куманом
Бокс
Кшиштоф Влодарчик: Гассиев – хороший боксер и настоящий панчер, но я никогда не искал легких путей
Футбол
Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу Вандерсона
все новости
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардовсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Валттери Боттас
Валттери Боттасвсе новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
fota
fota