Боттас выиграл «Гран-при Австрии», Квят – 16-й
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем гонки «Гран-при Австрии».
Второе место завоевал Себастьян Феттель («Феррари»). Он остался лидером общего зачета чемпионата мира.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») - третий.
Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») стал 16-м.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию соревнования.
Формула-1
«Гран-при Австрии»
Гонка
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,658
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +6,012
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,430
5. Кими Райкконен («Феррари») +20,370
6. Ромен Грожан («Хаас») +1:13,160
7. Серхио Перес («Форс Индия») - 1 круг
8. Эстебан Окон («Форс Индия») 1 круг
9. Фелипе Масса («Уильямс») - 1 круг
10. Лэнс Стролл («Уильямс») - 1 круг
11. Джолион Палмер («Рено») - 1 круг
12. Стоффель Вандорн («Макларен») - 1 круг
13. Паскаль Верляйн («Заубер) - 1 круг
14. Нико Хюлькенберг («Рено) - 1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») - 2 круга
16. Даниил Квят («Торо Россо») - 3 круга
Карлос Сайнс («Торо Россо») - не финишировал
Кевин Магнуссен («Хаас») - не финишировал
Фернандо Алонсо («Макларен») - не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») - не финишировал.