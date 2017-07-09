Хавбек «Интера», на которого претендуют «Спартак» и «Зенит», может перейти в «Арсенал»

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах полузащитника сборной Хорватии Марцело Брозовича. Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, французский специалист уверен, что переход хавбека усилит центральную линию «пушкарей».

Ранее сообщалось, что к игроку миланского «Интера» проявляют интерес сразу три клуба РФПЛ – московские «Спартак» и ЦСКА, а также «Зенит».

В минувшем сезоне 24-летний Брозович провел во всех турнирах 28 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Его трансферный лист оценивается в 20 млн евро, а контракт с клубом из серии А рассчитан до 2021 года.

Таблица трансферов РФПЛ