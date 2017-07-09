Хавбек «Интера», на которого претендуют «Спартак» и «Зенит», может перейти в «Арсенал»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах полузащитника сборной Хорватии Марцело Брозовича. Об этом сообщает ESPN.
Согласно источнику, французский специалист уверен, что переход хавбека усилит центральную линию «пушкарей».
Ранее сообщалось, что к игроку миланского «Интера» проявляют интерес сразу три клуба РФПЛ – московские «Спартак» и ЦСКА, а также «Зенит».
В минувшем сезоне 24-летний Брозович провел во всех турнирах 28 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Его трансферный лист оценивается в 20 млн евро, а контракт с клубом из серии А рассчитан до 2021 года.
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