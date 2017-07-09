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«Лада» подпишет нападающего Бабенко

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий Егор Бабенко продолжит карьеру в «Ладе», сообщил агентству «Р-Спорт» агент игрока Александр Черных.

В минувшем сезоне форвард выступал в WHL (Западная хоккейная лига) за команду «Леттбридж Харрикейнз». В 66 матчах регулярного чемпионата он набрал 55 (24+31) очков, в 20 матчах плей-офф - 23(10+13) очка. До переезда в Канаду в сезоне-2014/15 Бабенко выступал в Тольятти за молодежную команду «Ладья».

«ЦСКА обменял права на Егора в «Ладу». В ближайшее время мы подпишем двусторонний контракт с тольяттинским клубом на два года. В это межсезонье рассматривали вариант с возвращением Бабенко в Россию. Рады, что все получилось. Надеемся на то, что Егор пройдет предсезонную подготовку с «Ладой» и будет играть в КХЛ», - сказал Черных.

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