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Андрей Канчельскис: Причиной ухода Руни стал Моуринью и его модель игры

Источник:  ТАССКомментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе нападающего Уэйна Руни в «Эвертон».

- В свое время благодаря Уэйну «Эвертон» сумел остаться в премьер-лиге. Когда его продавали в «Манчестер Юнайтед», мерсисайдцы, находившиеся в непростом финансовом положении, смогли получить солидную по тем меркам сумму, которая помогла удержаться клубу на плаву. Теперь Руни вернулся домой в родной клуб. Уверен, что его тепло встретят на «Гудисон Парке».

В МЮ он стал лучшим бомбардиром клуба и сборной Англии по футболу, в «Эвертоне» ему бы не удалось настолько раскрыться. Причиной ухода Руни стал Жозе Моуринью и его модель игры, в которой форварду нет места. Уэйн посчитал неправильным сидеть на скамейке, его можно понять.

Руни всего 31 год, у него есть время, чтобы доказать, что он не списанный футболист. Он может еще принести пользу сборной Англии и «Эвертону, - рассказал Канчельскис в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что 31-летний нападающий подписал контракт с «Эвертоном», рассчитанный на два года.

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