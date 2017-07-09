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«Спартак» начал переговоры по трансферу защитника «Удинезе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Массимо Каррерой заинтересован в услугах защитника «Удинезе» Томаса Орто. Об этом сообщает TuttoUdinese.

Согласно источнику, 29-летний француз хочет поработать под руководством главного тренера красно-белых, который в минувшем сезоне выиграл вместе с командой чемпионат России.

При этом источник уверяет, что главным претендентом на футболиста является пражская «Спарта», которую возглавляет экс-наставник «Удинезе» Андреа Страмаччони.

Томас Орто
Томас ОртоФото: Gettyimages.ru

В минувшем сезоне Орто провел в серии А 12 матчей, отдал одну голевую передачу и получил три желтые карточки. Его трансферный лист оценивается в 2,70 млн евро, а контракт с итальянским клубом рассчитан до 2019 года.

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