«Спартак» начал переговоры по трансферу защитника «Удинезе»

Станислав Черчесов: У «Спартака» есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезоне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен в том, что московскому «Спартаку» по силам защитить звание чемпионов страны в сезоне-2017/18.