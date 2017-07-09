«Барыс» подписал защитника Маклюкова и нападающего Шевченко

«Барыс» официально объявил о переходе защитника Алексея Маклюкова и нападающего Дмитрия Шевченко. Оба игрока провели минувший сезон в системе московского «Динамо».

В минувшем сезоне 23-летний Маклюков провел в КХЛ 30 матчей и набрал 2 (0+2) очка.

Он также принял участие в матчах плей-офф Кубка Братины в чемпионате ВХЛ. Его 4 очка (2+2) в 17 матчах помогли «Динамо Балашихе» впервые в истории завоевать Кубок Братины.

21-летний Шевченко также стал обладателем Кубка Братины в составе балашихинского «Динамо». В 23 играх регулярного чемпионата ВХЛ он набрал 5 (3+2) очков, в 15 матчах плей-офф – 5 (5+0) очков.