Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, с результатом 2 метра одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.

Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,97), третьей стала шведка Эрика Кинси (1,94).

Отметим, что победа в Лондоне стала для Ласицкене 11-й подряд.

До этого Ласицкене одержала победы на этапах Бриллиантовой лиги в американском Юджине, Риме, Стокгольме и Лозанне.