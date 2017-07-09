«ПСЖ» собирается перехватить Дани Алвеса у «Манчестер Сити»
Источник: Le10sportКомментарии
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес вошел в список трансферных целей «ПСЖ». Об этом сообщает Le10Sport.
Согласно источнику, французский клуб постарается перехватить игрока у «Манчестер Сити», который договорился о его трансфере этим летом.
Ранее представители «Ювентуса», с которым 33-летний футболист вышел в финал Лиги чемпионов, сообщили, что Алвес принял решение сменить клубную прописку.
Отметим, что контракт игрока с туринским клубом истек 1 июля. Таким образом, бразилец может перейти в другую команду абсолютно бесплатно.
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