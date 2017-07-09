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«ПСЖ» собирается перехватить Дани Алвеса у «Манчестер Сити»

Источник:  Le10sportКомментарии

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес вошел в список трансферных целей «ПСЖ». Об этом сообщает Le10Sport.

Согласно источнику, французский клуб постарается перехватить игрока у «Манчестер Сити», который договорился о его трансфере этим летом.

Ранее представители «Ювентуса», с которым 33-летний футболист вышел в финал Лиги чемпионов, сообщили, что Алвес принял решение сменить клубную прописку.

Отметим, что контракт игрока с туринским клубом истек 1 июля. Таким образом, бразилец может перейти в другую команду абсолютно бесплатно.

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