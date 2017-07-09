Нападающий Григоренко покинет «Ак Барс»

Нападающий Евгений Григоренко покинет «Ак Барс», сообщает «БИЗНЕС Online».

Хоккеист не поедет с командой на тренировочный сбор в Финляндию, который пройдет с 10 по 22 июля.

Григоренко, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», перешел в «Ак Барс» в декабре 2016 года и провел за казанцев лишь один матч. Перед Новым годом хоккеист сломал ногу на одной из тренировок и больше не выходил на лед до конца сезона.