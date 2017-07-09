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Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
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Даниил Квят: Очень обидно, но объехать машину впереди меня было невозможно

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят попытался объяснить, что стало причиной аварии на Гран-при Австрии, виновником которой он был признан.

– Сначала заблокировались задние колеса, потом передние. Затем ты уже просто пассажир своей машины. Поэтому это очень обидно. К сожалению, объехать машину впереди меня было невозможно, и мы столкнулись. И затем это была уже цепная реакция. Очень обидно, но такое бывает и бывало со всеми. Нужно просто понять, предпринять меры и двигаться дальше.

Как сформулировали задачу на всю оставшуюся гонку? Машина была сильно повреждена, было тяжело ею управлять. Мы просто оставались на случай, если будет машина безопасности или сильный дождь. Других идей у нас не было.

Был ли закономерным проезд через пит-лейн? Думаю, это то, как увидели судьи. Они дали мне этот штраф. Это вполне естественно, когда такое происходит в первом повороте. К счастью, удалось закончить гонку хотя бы. Хоть что-то есть позитивное, – сказал Квят в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Квят на Гран-при Австрии занял 16-е место, победителем же гонки стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

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