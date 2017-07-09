Нил Пионк: В тренировочном лагере все возможно, но моя задача - попасть в состав «Рейнджерс»

Защитник «Рейнджерс» Нил Пионк перед началом тренировочного лагеря клуба рассказал о желании попасть в основной состав клуба.

- В тренировочном лагере все возможно, но моя задача - попасть в состав команды. Мне кажется, что мой стиль подходит «Рейнджерс». Я знаю, что тренер Ален Виньо предпочитает быстрый хоккей, - передает слова Пионка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Добавим, что в составе команды Университета Миннесоты-Дулута Пионк блистал, набрав 51 (11+40) очко в 82 матчах.