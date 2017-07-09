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LGD Gaming стала победителем Mars Dota 2 League 2017

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Китайский коллектив LGD Gaming выиграл турнир Mars Dota 2 League 2017.

В финале китайцы обыграли соотечественников из LGD.Forever Young со счетом 3:2.

За победу на турнире LGD Gaming получит чек на 112 000 долларов, а LGD.Forever Young увезут домой 50 000 долларов.

Mars Dota 2 League 2017 проходил с 5 по 9 июля в китайском городе Ухань. Призовой фонд чемпионата составлял 250 000 долларов.

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