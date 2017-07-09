Олимпийского чемпиона по ходьбе заподозрили в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) заподозрила олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе словака Матея Тота в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Insde the games.

По информации издания, организация открыла расследование из-за аномалий, обнаруженных в его биологическом паспорте. Спортсмен пропустит чемпионат мира, который пройдет в Лондоне в августе.

Напомним, в декабре 2015 года немецкий телеканал ARD показал документальный фильм о применении допинга в российской легкой атлетике. После показа этого фильма была создана независимая комиссия WADA. 9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Добавим, что IAAF на сегодняшний день допустила к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Клишина, Ласицкене и Анжелика Сидорова. В то же время 43 заявки на допуск к международным стартам были отклонены.