Виктор Янчук: У Азаренко все умение записано на уровне спинного мозга

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил возвращение после большого перерыва в большой теннис белоруски Виктории Азаренко.

Напомним, спортсменка преодолела три круга Уимблдонского турнира и в следующем раунде в понедельник встретится с румынкой Симоной Халеп.

- В народе говорят, что мастерство не пропьешь. А в данном случае его и по семейным обстоятельствам не потеряешь, - цитирует Янчука «Газета. Ru». - У Виктории все ее умение уже записано на подсознании - на уровне спинного мозга. Все ее навыки и уровень, которого она достигла, останутся с ней на всю жизнь. Другое дело, ей нужно вернуть чувство мяча и обрести уверенность.

Месяца через два-три Азаренко сможет претендовать на победы, но на данный момент времени о них говорить пока рано. Часто после больших перерывов сложнее всего войти в соревновательный ритм и вернуть физическую форму. Но она уже показывает отличную игру, и я думаю, что у Виктории все получится. Она честолюбивая, амбициозная и энергичная спортсменка, и каждая теннисистка должна ее остерегаться уже сейчас.