В тренера ударила молния во время матча чемпионата России по регби

В тренера регбийного клуба «Кубань» Александра Алексеенко ударила молния во время матча чемпионата России с новокузнецким «Металлургом». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт краснодарского клуба.

«Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом.

Но, похоже, что здоровье крепкое раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти», - подчеркнул Алексеенко.

Матч состоялся в воскресенье, 9 июля, в Новокузнецке и завершился победой гостей со счетом 38:12. Во время встречи шел ливень с грозой.