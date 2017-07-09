«Адмирал» просмотрит четырех игроков

В понедельник «Адмирал» начнет подготовку к новому сезону КХЛ.

Игроки пройдут медосмотр и специальное тестирование, после чего команда приступит к тренировкам на земле, в зале и льду, сообщается на официальном сайте дальневосточников.

Ряд хоккеистов - Оскарс Бартулис, Джонатон Блум, Шон Моррисонн, Роберт Саболич, Джеймс Райт, Антон Волченков, Виктор Александров - присоединятся к команде чуть позже.

Кроме того, с четырьмя игроками заключены просмотровые контракты: 19-летним защитником Алхасом Кочкаревым («Тайфун», МХЛ, 51 матч, 9=3+6 очков), 25-летним нападающим Максимом Кицыным (ХК «Саров», ВХЛ, 19 игр, 4=2+2 очка), 23-летним центрфорвардом Павлом Махановским (15 матчей и одна голевая передача за «Авангард» и 22 игры, 9=4+5 очков за «Сарыарку» в ВХЛ) и 32-летним нападающим Константином Романовым («Казцинк-Торпедо», ВХЛ, 30 матчей, 13=7+6 очков).