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Татьяна Грачева: Французы прошли Мировую лигу на одном дыхании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор Татьяна Грачева подвела итоги Мировой лиги специально для «Советского спорта».

– В решающем матче Мировой лиги сборная Франции обыграла бразильцев (3:2). Они настолько хороши?
– Французы, кстати, Мировую лигу прошли на одном дыхании, они проигрывали только когда меняли состав. Но делали они это, когда уже все было решено. Два уикенда эта сборная провела одним и тем же составом, уверенно всех обыграла, и только потом, в матче с Италией, их тренеры выставили второй состав. Если я не ошибаюсь, в Мировой лиге хозяева финалов не побеждают с 1996 года. Мне кажется, что бразильцы свои лучшие матчи проводят, когда играют не у себя дома. Давление трибун отрицательно сказывается на них. Хотя Олимпиаду они на родной площадке выиграли. Здесь они вели, имели преимущество, но французы очень хороши. Очень вовремя после травмы вернулся Эрвин Нгапет, его сильно не хватало, у них появился новый диагональный – Стефан Буайе, ставший открытием всей Мировой лиги. Для них все сложилось великолепно, поэтому местами разгильдяйское поведение французов на площадке немного злит. Они настолько хороши, что иногда кажется, что им все очень легко дается – если бразильцы изо всех сил носятся по площадке, падают, то французы как-то все вразвалку выигрывают. Но, конечно, за этим стоит очень тяжелая работа. У них не менялся тренер, они прекрасно понимают требования Лорана Тилли и просто их выполняют. Может быть, на бразильцах в решающий момент сказался фактор смены тренера, – сказала Грачева.


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