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Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
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Виктор Гончаренко: Будем идти шаг за шагом в предстоящем сезоне

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог контрольного матча с «Краснодаром» (1:1).

- Спарринг нужен был и нам, и «Краснодару», чтобы выявить недостатки. Получилась очень хорошая игра. Наверное, можно было избежать мяча в свои ворота в концовке. Тем не менее, мы неплохо действовали до 90-й минуты, провели много хороших атак. В то же время и «Краснодар» надо отметить. Считаю, что этот спарринг - то, что нам было нужно в преддверии стартового тура.

- На этом программа австрийских сборов завершена. Подведите, пожалуйста, вкратце итоги.
- Думаю, что мы очень хорошо поработали. Да, это не то же самое, что зимние сборы, но поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм.

- Что скажете об ожиданиях от сезона в целом?
- Очень сложно оценивать. Каждый матч может перевернуть ситуацию. Будем идти шаг за шагом, бороться за победу в каждой игре и ждать жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.

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