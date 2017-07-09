Уэйн Руни: Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни на своей странице в инстаграме опубликовал сообщение, в котором поблагодарил «Манчестер Юнайтед».

- Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед». Спасибо руководству, тренерам, персоналу, с которым я работал, товарищам по команде, с которыми вместе играл, и наконец потрясающим болельщикам, для которых мне посчастливилось играть. Спасибо за воспоминания, - написал Руни.

Ранее стало известно, что 31-летний нападающий подписал контракт с «Эвертоном», рассчитанный на два года.