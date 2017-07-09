Уэйн Руни: Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни на своей странице в инстаграме опубликовал сообщение, в котором поблагодарил «Манчестер Юнайтед».
- Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед». Спасибо руководству, тренерам, персоналу, с которым я работал, товарищам по команде, с которыми вместе играл, и наконец потрясающим болельщикам, для которых мне посчастливилось играть. Спасибо за воспоминания, - написал Руни.
Just want to say a massive thank you to everybody at @manchesterunited. Thanks to the boards over the years, the managers and coaches I've played under, the staff I've worked with, the team mates I've played alongside, and finally the amazing fans that I've been lucky enough to have played for. Thanks for the memories ❤️
Ранее стало известно, что 31-летний нападающий подписал контракт с «Эвертоном», рассчитанный на два года.