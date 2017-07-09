IAAF допустила еще 16 атлетов РФ к международным стартам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще 16 российских легкоатлетов до участия в международных стартах под нейтральным флагом. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

Допущенные спортсмены: Виктор Бутенко (диск), Тимофей Чалый (400 метров с барьерами), Данил Данилов (молот), Ольга Елисеева (ходьба), Алексей Федоров (тройной прыжок), Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Ирин Гордеева (прыжки в высоту), Вячеслав Колесниченко (бег), Александр Лесной (ядро), Константин Лядусов (ядро), Юлия Мальцева (диск), Алена Мамина (бег), Александр Меньков (прыжки в длину), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Илья Шкуренев (десятиборье), Валентин Смирнов (бег).

Добавим, что IAAF до сегодняшнего дня допустила к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом еще 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.

