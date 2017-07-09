Расул Мирзаев: В футбол вкладывают бешеные деньги, а наши не могут выйти из группы
Источник: Life.ruКомментарии
Российский боец ММА Расул Мирзаев высказался о выступлении футбольной сборной России на Кубке конфедераций.
- Если честно, я совсем не любитель футбола - просто не понимаю его. В этот спорт вкладывают бешеные деньги, а наши игроки не могут пройти дальше группового этапа, как такое возможно?! А вот хоккей я люблю - это мужской вид спорта. Заметьте, я не говорю, что футбол не мужской спорт, отметьте себе. У меня есть друзья футболисты, - сказал Мирзаев.
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