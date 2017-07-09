Андрей Руденко: Если бы не травма, я бы привез победу над Поветкиным в Украину

Украинский тяжеловес Андрей Руденко рассказал, что травма шеи помешала ему одержать победу в поединке с Александром Поветкиным.

- Во время подготовки были проблемы с шеей, я жаловался массажистам, они смотрели, массажировали. В первом раунде во время размена, схватило шею. Я думаю, что рефери начнет отсчитывать, чтобы я восстановился, но рефери сделал паузу. Я пытался себе по массажировать, шеей покрутить, потом подошел врач, он по массажировал, и вроде бы немного стало легче.

В средине боя я начал тяжело дышать, возможно из-за шеи, ведь из-за нее в мозг идет кровь, но потом открылось второе дыхание, я понял, что буду работать все 12 раундов. Если бы не травма, я бы привез победу в Украину, я в этом уверен.

Удивил вес Поветкина, он показал 104 кг, он до этого весил по 110 кг. Тренеры Александра делали акцент на скорость, чтобы быть быстрее меня, - передает слова Руденко портал xsport.

Напомним, 1 июля Александр Поветкин одержал победу над Руденко по очкам (120-109, 120-108, 120-108) и завоевал пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental.

Уже в первом раунде украинец получил травму шеи, из-за который поединок был прерван на несколько минут.