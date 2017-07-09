Максим Шалунов: Новосибирские болельщики отнеслись к моему переходу в ЦСКА негативно? Да нормально все будет!

Новичок армейцев Максим Шалунов прокомментировал свой переход из «Сибири» в ЦСКА.

– Вы перешли из «Сибири» в ЦСКА уже готовой связкой с Сергеем Шумаковым. Это поможет вам адаптироваться в Москве?

– Всегда проще переходить в любое новое место с привычным партнером, нежели одному.

– Новосибирские болельщики восприняли ваш уход из команды довольно негативно. Готовы к свисту с трибун на гостевых матчах с «Сибирью»?

– Посмотрим, что там будет происходить на самом деле… Да нормально все будет!

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