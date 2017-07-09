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Себастьян Дриусси: Грустно покидать «Ривер Плейт», но в то же время рад переходу в «Зенит»

Источник:  TyC SportsКомментарии

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, подписавший контракт с «Зенитом», попрощался с игроками и болельщиками «Ривер Плейта», а также поделился ожиданиями от выступлений в России.

- Я хочу поблагодарить каждого за ту поддержку, которую мне всегда оказывали: болельщиков, тренерский штаб и игроков. Это грустный момент, но в то же время я счастлив, потому что собираюсь воплотить свою мечту - играть в Европе. Это нечто особенное. 

Гальярдо (главный тренер «Ривер Плейта» - Прим.ред.) посоветовал мне стараться наслаждаться игрой. Я всегда буду ему благодарен за то, что он был уверен во мне и сформировал меня как игрока и человека, - сказал Дриусси в интервью TyC Sports.

Напомним, 8 июля аргентинец подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт. По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

С 2003 года Дриусси находился в системе «Ривер Плейта». В составе команды из Буэнос-Айреса форвард стал чемпионом Аргентины (2014) и победителем Кубка Либертадорес (2015).

Летом состав петербургского клуба пополнили игроки «Ростова» Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев, полузащитник «Ромы» Леандро Паредес и воспитанник сине-бело-голубых Дмитрий Богаев, игравший в прошлом сезоне на правах аренды за «Тосно».

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