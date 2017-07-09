Виталий Мутко: Просьбы как у Паунда по перепроверке допинг-проб становятся мыльной оперой

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал призыв к ФИФА бывшего главы WADA и члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.

-Это уже становится какой-то мыльной оперой. Все это бросает серьезную тень недоверия на всю систему допинг-контроля. Наши пробы с Сочи по третьему разу перепроверяют, отдают в другие лаборатории. Тут какую задачу поставишь, такая и будет решена. Пусть перепроверяют. Скрывать нечего, чемпионат еще не начался, а уже перепроверяют. Не буду называть команды, клубы... Всю команду приезжают проверять, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, в июне британское издание Daily Mail сообщило о том, что все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, подозреваются ФИФА в употреблении допинга.