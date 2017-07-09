Виталий Мутко: Ждем от нашей сборной хорошего выступления на ЧМ по водным видам спорта
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что ждет хорошего выступления от российских спортсменов на предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта.
Турнир пройдет с 14 по 30 июля в Будапеште.
«Будем встречаться с командой, она омолодилась, есть лидеры, но есть и молодые спортсмены. Ждем хорошего выступления. Сборная по прыжкам в воду сильно обновилась, по синхронному плаванию, у женщин в водном поло очень неплохая команда. Юля Ефимова стала настоящим лидером, очень много серьезных результатов показывает, есть хорошая молодежь. Выступления действительно жду хорошего, но все равно мы нацелены, прежде всего, на 2020 год, на Игры в Токио. Впереди еще много вопросов и задач, которые нужно решать», - сказал Мутко.
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