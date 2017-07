Руни определился с игровым номером в «Эвертоне»

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни будет выступать за команду под 10-м номером, который в прошлом сезоне принадлежал Ромелу Лукаку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

