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Сергей Семак: Сейчас все мысли только о матче с «Тосно»

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над немецкой «Арминией» в товарищеском матче (1:0) и оценил подготовку подопечных к стартовому туру РФПЛ.  

- Результат положительный. Мы смогли победить в противостоянии с непростым соперником. Из плюсов можно выделить результат, но прекрасно понимаем, что это контрольный матч, на которых мы смотрим, кто как готов на сегодняшний день.

Отношение ребят к игре и тренировочному процессу не может не радовать. Они, конечно, уставшие, потому что закончился 12-дневный тренировочный цикл без выходных и с играми, а это непросто. Но все здесь, чтобы готовиться к официальным матчам, что мы и делаем. Ребята - молодцы. Они достойно выглядели и по делу выиграли. Могли забить больше.

На сборах плодотворно поработали, по 12 дней на каждом. Достаточно нагрузились, чтобы сейчас сделать небольшую передышку и уже потом готовиться в обычном недельном цикле к первой официальной игре. Все мысли сейчас только об этом матче, - сказал Семак в интервью пресс-службе «Уфы».

Напомним, «Уфа» победила «Арминию» со счетом 1:0, единственный гол забил Иван Пауревич. Подопечные Сергея Семака в межсезонье провели два сбора: в Новогорске и Австрии. За это время команда сыграла шесть товарищеских матчей, в которых одержала четыре победы, потерпела одно поражение и одну игру завершила вничью.

Уфимцы стартуют в чемпионате России выездным матчем против «Тосно». Встреча пройдет 15 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30. 

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