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Путин посетил спортивный комплекс «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге

Источник:  Официальный сайт Президента РоссииКомментарии

Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт президента страны. Об этом сообщает официальный сайт президента страны.

Глава государства в сопровождении директора арены Олега Черепанова и хоккеиста Павла Дацюка осмотрел несколько хоккейных площадок, предназначенных для тренировок детей и юниоров. Владимир Путин также встретился с игроками команды «Неоплан», которые поблагодарили Президента за оказанную поддержку.

Напомним, «Дацюк-Арена» была построена на грант в 100 млн рублей, который выиграл «Неполан» на фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи. Также финансовую помощь оказывал Павел Дацюк. Спортивный комплекс включает в себя две ледовые арены и административно-бытовой комплекс. Общая стоимость объекта оценивается примерно в 250 млн рублей.

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