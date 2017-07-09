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«Зенит» подтвердил переход американца Рейнольдса

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Американский разыгрывающий Скотти Рейнольдс подписал однолетний контракт с петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.

29-летний защитник присоединится к команде во время первых сборов. Ранее о переходе Рейнольдса в «Зенит» сообщил американский инсайдер Дэвид Пик.

Напомним, Рейнольдс выступал в России в сезоне 2014/2015. Тогда американец играл за самарские «Красные Крылья». В августе 2016 года разыгрывающий подписал контракт с саратовским «Автодором», однако соглашение не вступило в силу из-за отрицательных результатов медосмотра. Обследование выявило у баскетболиста незалеченные травмы.

Последним клубом защитника была хорватская «Цибона», в которую он перешел в октябре 2016-го. В 2010 году Рейнольдс выставлял кандидатуру на драфт НБА, однако его не выбрал ни один клуб.

Ранее состав «Зенита» пополнили Евгений Воронов, американский защитник Кайл Курич, аргентинский разыгрывающий Николас Лапровиттола и сербский форвард Марко Симонович.

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