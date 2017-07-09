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Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
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Себастьян Феттель: Старт Боттаса был нечеловеческим

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель после окончания Гран-при Австрии рассказал об уверенности в том, что финн Вальттери Боттас из «Мерседеса» нарушил правила на старте гонки.

- На мой взгляд, он совершил фальстарт. Я был уверен в этом. По крайней мере именно так всё выглядело из машины, но в любом случае не мне судить.

Когда я говорю, что не верю, то значит, не верю. Обычное время реакции составляет 0,2 секунды, поэтому не может так быть, чтобы сегодня все среагировали медленнее. Поэтому я не верю. Его старт был нечеловеческим, – цитирует Феттеля autosport.com.ru.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем гонки «Гран-при Австрии». Себастьян Феттель занял второе место и остался лидером общего зачета чемпионата мира.


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