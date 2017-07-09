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Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
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Российские регбистки в четвертый раз выиграли чемпионат Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России выиграла второй этап европейской серии Гран-при по регби-7.

В финале в Казани россиянки обыграли англичанок со счетом 21:0.

В матче за третье место Ирландия разгромила Францию (40:0).

На первом этапе, прошедшем во Франции, сборная России также одержала победу.

Европейская серия Гран-при, состоящая из двух этапов, имеет статус чемпионата Европы. Россиянки до этого побеждали в 2013, 2014 и 2016 годах.

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