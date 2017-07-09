Алексей Миранчук: Понял, что на Суперкубок спартачи настроены очень серьезно

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором железнодорожники сыграют со «Спартаком».

- Успел отдохнуть после Кубка конфедераций? Да, чувствую себя хорошо. После Кубка конфедераций дали несколько выходных, успел съездить на четыре дня на море, в Турцию. Этого хватило - вернулся и уже активно тренируюсь. Сейчас все мысли только о матче за Суперкубок. Готовимся очень серьезно к встрече со «Спартаком».

Суперкубок обсуждали и в сборной. Понял, что спартачи настроены очень серьезно. По их словам, действиям. Были такие фразы, дескать, посмотрим, давайте, настраивайтесь. Думаю, в любом случае будет очень интересная игра, - рассказал Миранчук в интервью «Российской газете».

Напомним, 14 июля «Спартак» сразится с «Локомотивом» за Суперкубок России-2017.