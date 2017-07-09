СКА подписал новый контракт с Ковальчуком
Источник: ХК СКАКомментарии
СКА подписал новый однолетний контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщается на официальном сайте клуба.
Ковальчук впервые появился в составе СКА в сезоне 2012/13, по итогам которого стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка Континента. С сезона 2013/14 выступал за петербургский клуб на постоянной основе, в составе команды стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России и серебряным призером чемпионата страны, четыре раза принимал участие в Матче звезд КХЛ, в 2015 году был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.
Лучший бомбардир СКА в КХЛ.
За 299 игр в составе армейцев набрал 297 (124+173) очков.
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