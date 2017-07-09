Лебедев победил Флэнагана судейским решением

Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Денис Лебедев успешно провел защиту титула против австралийца Марка Флэнагана.

Бой начался в низком темпе и первые три раунда на ринге практически ничего не происходило. В дальнейшем бой протекал с ощутимым преимуществом российского боксера. В девятом раунде 37-летний Лебедев сумел отправить 27 летнего соперника в нокдаун ударом по печени, но Флэнаган сумел продолжить бой. После этого темп поединка упал, и боксеры довели его до окончания 12-го раунда.

В результате судьи единогласным решением отдали победу Лебедеву. Счет судейских записок: 119-108, 120-107, 119-108.



Таким образом, теперь на счету Лебедева 30 побед (22 досрочно) и 3 поражения. На счету Флэнагана 22 победы (15 досрочно) и 5 поражений.