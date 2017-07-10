Валтери Боттас: Я счастлив, что довел дело до победы в Австрии

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Австрии.

«У меня было дежавю того, что произошло на Гран При России. Задняя шина начала серьезно изнашиваться уже с пятого круга на втором отрезке гонки. Кроме того, нашу задачу осложняли и круговые.

Тем не менее я счастлив, что довел дело до победы. Огромное спасибо команде. Также у меня получился лучший старт гонки в жизни. Я действительно отлично среагировал на огни.

Впереди еще много гонок, мы даже не прошли экватор сезона. Мы продолжаем прогрессировать. Я наслаждаюсь этими мгновениями», – приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.