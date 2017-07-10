Валтери Боттас: Я счастлив, что довел дело до победы в Австрии
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился
впечатлениями от победы в гонке Гран-при Австрии.
«У меня было дежавю того, что произошло на Гран При России. Задняя
шина начала серьезно изнашиваться уже с пятого круга на втором отрезке гонки. Кроме
того, нашу задачу осложняли и круговые.
Тем не менее я счастлив, что довел дело до победы. Огромное
спасибо команде. Также у меня получился лучший старт гонки в жизни. Я
действительно отлично среагировал на огни.
Впереди еще много гонок, мы даже не прошли экватор сезона.
Мы продолжаем прогрессировать. Я наслаждаюсь этими мгновениями», – приводит
слова Боттаса Autosport.com.ru.
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