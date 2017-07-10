Даниэль Риккардо: Я делал все, что только можно, лишь бы подняться на подиум

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гонки Гран-при Австрии, по итогам которой австралиец занял третье место.

«Когда до финиша оставалось кругов десять, я думал, что мне удавалось сохранять отрыв от Льюиса Хэмилтона, а потом на каком-то круге я посмотрел в зеркала и увидел, что там появилась чья-то машина.

Была надежда, что это кто-то только что выехал из боксов, понимаете? И тут я вижу, что она серебристого цвета и понимаю, что Льюис меня догоняет!

За два круга до финиша я не лучшим образом вышел из 1-го поворота, и тогда он подъехал ко мне вплотную, так что в нескольких следующих поворотах пришлось отражать его атаки. Я делал все, что только можно – разумеется, в пределах правил – лишь бы подняться на подиум. Но за пределы трассы я его не выдавливал, так что, по-моему, я всё-таки действовал корректно», - приводит слова Риккардо F1news.ru.