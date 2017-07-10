Денис Лебедев: Флэнаган перед боем пообещал победить меня
Российский боксер Денис Лебедев поделился впечатлениями от
победы над австралийцем Марком Флэнаганом.
– Я примерно на такой бой и настраивался. В принципе я
никогда не жду легких боев, – сказал Лебедев в эфире «Матч ТВ». – Мы предложили
ему, он согласился. Он перед боем мне лично сказал: «Я выиграю у тебя. Я
готов». Это было в гостинице, мы встретились. На что тренер ему ответил «Да,
тебе лучше быть готовым, иначе мы вынесем тебя». Словесная такая с улыбкой
произошла перепалка.
– Было желание
досрочно завершить бой после нокдауна в 9-м раунде?
– Было, было. Но я сохранил холод мыслей. Был готов продолжить в спокойном ритме.
– Какие планы на
будущее?
– Есть у меня планы, но вам скажу о них позже.
– На ринге мы вас еще
увидим?
– Обязательно.
Напомним, судьи поединка единогласным решением отдали победу Лебедеву. Счет судейских записок: 119-108, 120-107, 119-108.