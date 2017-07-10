Денис Лебедев: Флэнаган перед боем пообещал победить меня

Российский боксер Денис Лебедев поделился впечатлениями от победы над австралийцем Марком Флэнаганом.

– Я примерно на такой бой и настраивался. В принципе я никогда не жду легких боев, – сказал Лебедев в эфире «Матч ТВ». – Мы предложили ему, он согласился. Он перед боем мне лично сказал: «Я выиграю у тебя. Я готов». Это было в гостинице, мы встретились. На что тренер ему ответил «Да, тебе лучше быть готовым, иначе мы вынесем тебя». Словесная такая с улыбкой произошла перепалка.

– Было желание досрочно завершить бой после нокдауна в 9-м раунде?

– Было, было. Но я сохранил холод мыслей. Был готов продолжить в спокойном ритме.

– Какие планы на будущее?

– Есть у меня планы, но вам скажу о них позже.

– На ринге мы вас еще увидим?

– Обязательно.

Напомним, судьи поединка единогласным решением отдали победу Лебедеву. Счет судейских записок: 119-108, 120-107, 119-108.