Ван ден Бринк выиграл 2-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиков, Шибалов - 4-й, Сотников - 5-й
Завершился второй этап ралли-рейда «Шелковый путь»,
победителем которого в классе грузовиков стал пилот «Рено» Мартин ван ден
Бринк.
Дистанцию второго этапа голландец преодолел за 2 часа 9
минут 45 секунд. Вторым стал его соотечественник из «Ивеко» Жерар де Рой (+2:04),
а замкнул тройку лидеров Артур Ардавичус («Ивеко»).
Лучшим из гонщиков «КАМАЗ-мастер» стал Антон Шибалов,
пришедший к финишу второго спецуачастка четвертым, отстав от лидера на четыре
минуты ровно. Следом финишировали Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев. Экипаж
Эдуарда Николаева занял 10-е место.
Экипаж ван ден Бринка возглавил общий зачет грузовиков по
итогам двух этапов (3 часа 5 минут и 20 секунд), вторым идет де Рой (+0,13),
третьим – Ардавичус (+1,31), Шибалов – четвертый (+2,26).
«Шелковый путь»
Грузовики
Второй этап
1. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) –
2:09:45
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +2:04
3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +3:17
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:00
5. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +4:57
6. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +7:13
...10. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +23:28
Общий зачет
1. Мартин ван
ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) – 3:05:20
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:13
3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +1:31
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:26
5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +5:38
6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +7:12
7. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +9:27
… 10. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +24:04.