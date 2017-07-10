Ван ден Бринк выиграл 2-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиков, Шибалов - 4-й, Сотников - 5-й

Завершился второй этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал пилот «Рено» Мартин ван ден Бринк.

Дистанцию второго этапа голландец преодолел за 2 часа 9 минут 45 секунд. Вторым стал его соотечественник из «Ивеко» Жерар де Рой (+2:04), а замкнул тройку лидеров Артур Ардавичус («Ивеко»).

Лучшим из гонщиков «КАМАЗ-мастер» стал Антон Шибалов, пришедший к финишу второго спецуачастка четвертым, отстав от лидера на четыре минуты ровно. Следом финишировали Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев. Экипаж Эдуарда Николаева занял 10-е место.

Экипаж ван ден Бринка возглавил общий зачет грузовиков по итогам двух этапов (3 часа 5 минут и 20 секунд), вторым идет де Рой (+0,13), третьим – Ардавичус (+1,31), Шибалов – четвертый (+2,26).

«Шелковый путь»

Грузовики

Второй этап

1. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) – 2:09:45

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +2:04

3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +3:17

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:00

5. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +4:57

6. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +7:13

...10. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +23:28

Общий зачет

1. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) – 3:05:20

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:13

3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +1:31

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:26

5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +5:38

6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +7:12

7. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +9:27

… 10. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +24:04.