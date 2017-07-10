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Антон Шибалов: Сегодняшней участок получился еще сложнее, чем вчера

Источник:  «КАМАЗ-мастер»Комментарии

Пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина занял четвертое место.

«Сегодняшней участок получился еще сложнее, чем вчера: длиннее, грязнее, непредсказуемей. Очень скользко, видно было, что многие участники столкнулись с этой проблемой, видели, как Аль-Раджи на «Мини-Купере» улетел в яму, дальше видели, лежащий на боку «Рено»".

Очень много опасных мест, оврагов куда машины практически стаскивало, много скользких, извилистых дорог. Ехали очень аккуратно, стараясь сохранить машину, чтобы не привозить на бивуак много работы», - приводит слова Шибалова официальный сайт «КАМАЗ-мастер». 

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