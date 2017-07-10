Айрат Мардеев: Все столкнулись с проблемами. МАЗ перевернулся, Аль-Раджи в канаве торчит
Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал
результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина
занял шестое место.
«Очень грязно, очень скользко, местами просто болото,
машина не управляется, но все же в равных условиях. В середине трассы сломались
дворники, пришлось ехать вслепую. Запасных частей не было. Доверял штурману на
все 100%. Справились.
Ехали, ничего не видели. Много грузовиков стоят на
спецучастке, непростой день, временами дождь, но все хорошо. Надеюсь, что не
очень много мы сегодня проиграли. Все столкнулись с проблемами. МАЗ перевернулся,
один из лидеров, Аль-Раджи, в канаве торчит. Там страшный овраг, он не
прописан, в легенде его нет», - приводит слова Мардеева официальный сайт «КАМАЗ-мастер».