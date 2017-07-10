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Айрат Мардеев: Все столкнулись с проблемами. МАЗ перевернулся, Аль-Раджи в канаве торчит

Источник:  «КАМАЗ-мастер»Комментарии

Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина занял шестое место.

«Очень грязно, очень скользко, местами просто болото, машина не управляется, но все же в равных условиях. В середине трассы сломались дворники, пришлось ехать вслепую. Запасных частей не было. Доверял штурману на все 100%. Справились.

Ехали, ничего не видели. Много грузовиков стоят на спецучастке, непростой день, временами дождь, но все хорошо. Надеюсь, что не очень много мы сегодня проиграли. Все столкнулись с проблемами. МАЗ перевернулся, один из лидеров, Аль-Раджи, в канаве торчит. Там страшный овраг, он не прописан, в легенде его нет», - приводит слова Мардеева официальный сайт «КАМАЗ-мастер». 

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