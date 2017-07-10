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Мартин ван ден Брик: Мы прошли этап неплохо, обогнали несколько грузовиков

Источник:  Ралли «Шелковый путь»Комментарии

Победитель второго этапа «Шелкового пути» Мартин ван ден Брик поделился впечатлениями от гонки.

«Мы прошли этап неплохо, обогнали несколько грузовиков, в том числе Паскаля де Бара и Алеша Лопраиша. Позже выяснилось, что машина де Бара упала на бок, возникли технические проблемы, но Mammoet Rallysport сделает все, чтобы вернуть ее в гонку», - приводит слова ван ден Брика официальный сайт «Шелкового пути».

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