Мартин ван ден Брик: Мы прошли этап неплохо, обогнали несколько грузовиков
Источник: Ралли «Шелковый путь»Комментарии
Победитель второго этапа «Шелкового пути» Мартин ван ден Брик
поделился впечатлениями от гонки.
«Мы прошли этап неплохо, обогнали несколько грузовиков, в
том числе Паскаля де Бара и Алеша Лопраиша. Позже выяснилось, что машина де
Бара упала на бок, возникли технические проблемы, но Mammoet Rallysport сделает
все, чтобы вернуть ее в гонку», - приводит слова ван ден Брика официальный сайт
«Шелкового пути».
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