Футболисты «Ахмата» приступили к тренировкам в Грозном (видео)

В воскресенье в Грозном состоялась первая тренировка «Ахмата» после возвращения с зарубежных сборов, сообщает пресс-служба клуба.

Занятие посетил президент клуба Магомед Даудов, который поприветствовал коллектив, познакомился с помощниками главного тренера Олега Кононова, вошедшими в тренерский штаб, и новичками команды.

В часовой тренировке была исключена силовая работа. После короткой пробежки и игры в «квадрат», поработали над ударами после фланговых передач.

До первого официального матча команда будет проводить по одной тренировке в день. На 12 июля запланирована контрольная игра с «Ангуштом» (Назрань).