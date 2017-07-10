Футболисты «Ахмата» приступили к тренировкам в Грозном (видео)
Источник: ФК «Ахмат»Комментарии
В воскресенье в Грозном состоялась первая тренировка «Ахмата»
после возвращения с зарубежных сборов, сообщает пресс-служба клуба.
Занятие посетил президент клуба Магомед Даудов, который
поприветствовал коллектив, познакомился с помощниками главного тренера Олега
Кононова, вошедшими в тренерский штаб, и новичками команды.
В часовой тренировке была исключена силовая работа. После короткой пробежки и игры в «квадрат», поработали над ударами после фланговых передач.
До первого
официального матча команда будет проводить по одной тренировке в день. На 12
июля запланирована контрольная игра с «Ангуштом» (Назрань).
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