Андрей Рябинский: Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника
Источник: ТАССКомментарии
Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский
поделился впечатлениями о победе Дениса Лебедева над австралийцем Марком Флэнаганом.
«Денис провел бой на классе и победил мастеровитого
соперника. Да, не было нокаута, но он и не был нужен. Преимущество Дениса
сегодня было подавляющим», - приводит слова Рябинского ТАСС.
Напомним, судьи поединка единогласным решением отдали победу
Лебедеву. Счет судейских записок: 119-108, 120-107, 119-108.
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