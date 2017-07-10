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Андрей Рябинский: Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника

Источник:  ТАССКомментарии

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями о победе Дениса Лебедева над австралийцем Марком Флэнаганом.

«Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника. Да, не было нокаута, но он и не был нужен. Преимущество Дениса сегодня было подавляющим», - приводит слова Рябинского ТАСС.

Напомним, судьи поединка единогласным решением отдали победу Лебедеву. Счет судейских записок: 119-108, 120-107, 119-108.

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