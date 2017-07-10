Дмитрий Сотников: К счастью, машина выдержала, проехали без потерь
Источник: Ралли «Шелковый путь»Комментарии
Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал
результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина
занял пятое место.
«Погодные условия достаточно тяжелые, очень грязно и мягко.
Приходится спускать давление, будто едешь по вязкому песку, поэтому сложно было
всем. Были и сухие участки, но они сменялись грязью и дождем, и главное было не
попасть ни в какую переделку.
К счастью, машина выдержала, проехали без потерь», -
приводит слова Сотникова официальный сайт «Шелкового пути».
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