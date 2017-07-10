Алексей Миранчук: Всегда перед сезоном настраиваемся на максимум

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Всегда перед сезоном настраиваемся на максимум, – приводит слова Миранчука «Российская газета». - Но футбол непредсказуемая вещь, поэтому ты никогда не знаешь, что будет. В любом случае готовимся очень серьезно.

– «Локо» еще и в еврокубки вернулся. Какие мысли по поводу Лиги Европы?

– Очень круто, что мы попали туда. Это очень интересно - проявить себя, посмотреть на уровень нашей команды. Большой плюс в том, что мы будем участвовать в Лиге Европы.

– В календаре чемпионата из первых восьми туров «Локомотив» семь проведет в Москве. Это хорошо?

– Если честно, мы еще даже не обсуждали календарь. Лично я проблемы не вижу. Может, для кого-то имеет значение, где на старте сезона играть больше. Я об этом сильно не задумываюсь. Есть матч - надо на него выходить и играть.