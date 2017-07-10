Роман Широков: Не уверен, что Кокорин хочет перейти в «Краснодар»
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков
прокомментировал информацию о том, что Федор Смолов сменит «Краснодар» на «Зенит»,
а частью этой сделки может стать Александр Кокорин.
«Думаю, это вполне реально. Но многое зависит от самих
игроков. Не уверен, что Кокорин хочет перейти в «Краснодар». Смолов же способен
создать конкуренцию Дзюбе. Возможно, тренерский штаб смог бы подобрать им обоим
роли на поле», - приводит слова Широкова «Спорт день за днем».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически