Роман Широков: Не уверен, что Кокорин хочет перейти в «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что Федор Смолов сменит «Краснодар» на «Зенит», а частью этой сделки может стать Александр Кокорин.

«Думаю, это вполне реально. Но многое зависит от самих игроков. Не уверен, что Кокорин хочет перейти в «Краснодар». Смолов же способен создать конкуренцию Дзюбе. Возможно, тренерский штаб смог бы подобрать им обоим роли на поле», - приводит слова Широкова «Спорт день за днем».