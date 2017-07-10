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Роман Широков: Не уверен, что Кокорин хочет перейти в «Краснодар»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что Федор Смолов сменит «Краснодар» на «Зенит», а частью этой сделки может стать Александр Кокорин.

«Думаю, это вполне реально. Но многое зависит от самих игроков. Не уверен, что Кокорин хочет перейти в «Краснодар». Смолов же способен создать конкуренцию Дзюбе. Возможно, тренерский штаб смог бы подобрать им обоим роли на поле», - приводит слова Широкова «Спорт день за днем».

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