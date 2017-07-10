Футболисты «Арсенала» в Москве прошли медосмотр
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Футболисты тульского «Арсенала», вернувшись с заключительного
сбора, прибыли в Москву для прохождения медицинского обследования.
Игроки прошли традиционный набор процедур, в числе которых электрокардиограмма, УЗИ и всеми любимый тредмил-тест.
«Несмотря на то, что команда две недели находилась под
тяжелыми нагрузками, в целом результаты тестов порадовали наш медицинский штаб.
Довольны показателями и сами футболисты, которые свое функциональное состояние
оценивают на 4 с плюсом», - говорится на официальном сайте «Арсенала».
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