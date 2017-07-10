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Футболисты «Арсенала» в Москве прошли медосмотр

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Футболисты тульского «Арсенала», вернувшись с заключительного сбора, прибыли в Москву для прохождения медицинского обследования.

Игроки прошли традиционный набор процедур, в числе которых электрокардиограмма, УЗИ и всеми любимый тредмил-тест.

«Несмотря на то, что команда две недели находилась под тяжелыми нагрузками, в целом результаты тестов порадовали наш медицинский штаб. Довольны показателями и сами футболисты, которые свое функциональное состояние оценивают на 4 с плюсом», - говорится на официальном сайте «Арсенала».

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